Mann aus Untersuchungshaft geflohen

Die Polizei in Tübingen fahndet nach einem 22-jährigen Mann, der am Montag aus der Untersuchungshaft geflohen ist. Der Mann steht laut Polizei in dringendem Verdacht, mehrere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Seit Mitte November saß er in Tübingen in Untersuchungshaft. Am Mittag nutzte er laut Polizei einen Arzttermin in der Tübinger Südstadt und floh zu Fuß aus der Praxis. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm, bislang aber erfolglos. Der Mann ist laut Polizei 1,80 Meter groß und sportlich, spricht den Angaben zufolge schlecht Deutsch, aber Polnisch und Englisch. Er hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.