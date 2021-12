per Mail teilen

In Trossingen (Kreis Tuttlingen) ist ein 20-jähriger Mann am Montagabend ausgeraubt worden. Mehrere junge Männer forderten laut Polizei mit Schlägen und Tritten Geld von dem 20-Jährigen. Die Täter nahmen ihm die Bauchtasche ab und flüchteten. Das Opfer musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.