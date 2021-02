In Hohenstein-Bernloch (Kreis Reutlingen) ist am Wochenende ein 82-Jähriger bei einer Verpuffung verletzt worden. Laut Polizei lebt der Mann in einem Seniorenheim und ist auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Als er sich in seinem Appartement eine Zigarette anzündete, entzündete sich der Sauerstoff und es kam zu einer Verpuffung. Dabei erlitt der 82-Jährige leichte Brandverletzungen am Oberkörper und im Gesicht. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch die Verpuffung kam es in dem Pflegeheim in Hohenstein-Bernloch zu einem kleineren Brand, den eine Mitarbeiterin aber schnell löschen konnte.