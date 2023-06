37-Jähriger schwebt nach Angriff in Reutlingen in Lebensgefahr

Ein 37-Jähriger ist am Freitag von einem Unbekannten angegriffen worden. Laut Polizei schwebt er in Lebensgefahr. Ein 18-jähriger Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Ein 37-jähriger Mann schwebt nach einem bewaffneten Angriff auf offener Straße in Reutlingen in Lebensgefahr. Ein 18 Jahre alter Mann soll ihn am Freitag im Bereich eines Jugend- und Kulturzentrums mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann ist der Nähe eines Jugend- und Kulturzentrums in Reutlingen unterwegs gewesen, als er von einem Unbekannten angegriffen wurde, so die Polizei. Der Tatverdächtige soll den 37-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand erheblich verletzt haben und danach zu Fuß geflüchtet sein.

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Gegen 13 Uhr wählte das Opfer den Notruf, heißt es in einem Bericht. Daraufhin leitete die Polizei eine Fahndung ein. In der Nähe des Tatorts nahmen die Beamten einen 18-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der junge Mann soll im Laufe des Samstags einem Haftrichter vorgeführt werden. Das 37-jährige Opfer wurde in eine Klinik eingeliefert. Laut Polizei schwebt der Mann in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu melden.