Ein 20-Jähriger ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in Baiersbronn-Mitteltal (Kreis Freudenstadt) von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er in die Klinik gebracht werden musste. Das Polizeirevier Freudenstadt sucht nach Zeugen.