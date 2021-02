per Mail teilen

Im Zusammenhang mit dem ungeklärten Tod eines 63-Jährigen in Albstadt-Tailfingen (Zollernalbkreis) suchen die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Polizei nach Zeugen. Ein Passant hatte den Mann am Sonntagmorgen leblos auf einem Gehweg liegend in Tailfingen gefunden. Laut Mitteilung gibt es nach der Obduktion keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Nun sollen die Ermittlungen die Umstände klären, die zum Tod des Mannes geführt haben.