per Mail teilen

Zwei unbekannte Männer haben laut Polizei in Albstadt-Onstmettingen im Zollernalbkreis in der Nacht zum Dienstag an einer Haustür geklingelt und den Bewohner mit einer Pistole bedroht. Die Männer seien geflohen, als der Mann die Tür schloss. Die Polizei ermittelt.