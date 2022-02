per Mail teilen

Der 65-Jährige war laut Polizei in seinem Badezimmer plötzlich bewusstlos geworden. Die verständigten Rettungssanitäter bemerkten einen erhöhten Gasanteil in der Raumluft der Wohnung. Sie alarmierten die Feuerwehr. Eine Begutachtung eines Schornsteinfegers ergab: Die Gastherme war trotz regelmäßiger Wartung defekt. Der 65-Jährige wurde mit schweren Vergiftungserscheinungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.