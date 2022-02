Mann durch herabstürzende Baumteile schwer verletzt

per Mail teilen

Ein 68-jähriger Mann ist gestern Abend im Monbachtal bei Bad Liebenzell im Kreis Calw von herabstürzende Baumteile schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann während des Sturms in dem Tal unterwegs. Er wurde erst heute Morgen schwer verletzt gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Der Sturm hat auch in den Höhenlagen des Nordschwarzwaldes gewütet. Laut Polizei rückte die Feuerwehr zu 40 Einsätzen aus. Auch in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb hat es umgestürzte Bäume und Bauzäune gegeben.