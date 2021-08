per Mail teilen

Die Polizei hat am Wochenende einen Mann aus dem Kreis Freudenstadt bei einer zufälligen Personenkontrolle im Hauptbahnhof Karlsruhe verhaftet. Der Mann hatte angegeben, keine Ausweispapiere dabei zu haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten den Personalausweis und stellten fest: Nach dem 38-Jährigen wurde gefahndet. Er war 2019 wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nun sitzt er die 416 Tage Freiheitsentzug in einem Gefängnis in Bruchsal ab. Außerdem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, weil er die Polizisten bezüglich seiner Identität angelogen hatte.