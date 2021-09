Mann bedroht Menschen in der Innenstadt mit Messer

Ein Mann hat in der Innenstadt von Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) mehrere Menschen mit einem Messer bedroht. Passanten konnten den 35-Jährigen am Dienstagabend nahe dem Ehinger Platz aber festhalten, bis die Polizei kam und ihn festnahm. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde niemand verletzt. Der Mann habe sich offenbar "in einem psychischen Ausnahmezustand" befunden und sei zudem stark betrunken gewesen, hieß es. Er kam in eine Fachklinik. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.