Gewittersturm reißt Kreuz vom Kirchendach

per Mail teilen

Das heftige Gewitter am Mittwochabend hat für viele Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. In den Kreisen Tübingen, Reutlingen und Zollernalb war die Feuerwehr zeitweise im Dauereinsatz.

Feuerwehr und Polizei wurden in den drei Kreisen zu rund 40 Einsätzen gerufen. In Sigmaringen wurde das Dach der Klosterkirche Hedingen beschädigt.

Sturm knickt Klosterkreuz um

Das Kreuz der Hedinger Kirche in Sigmaringen wurde vom Dach der Kirche geborgen. SWR Sarah Beschorner

Ein Sturm riss ein etwa drei Meter großes Kreuz von der Kirchturmkuppel des Klosters Hedingen. Das Kreuz hing vom Dach des Klostergebäudes. Es wurde inzwischen mit einem Spezialkran abmontiert. In der Stadt Sigmaringen liefen laut einer Sprecherin etliche Keller voll. Feuerwehr und Polizei waren damit beschäftigt, umgestürzte Bäume und herabfallende Äste zu beseitigen.

Das Kreuz der Hedinger Kirche landete sicher auf dem Boden. SWR Stefanie Assenheimer

Reutlinger stirbt auf A 6

Auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist am Mittwoch ein 58-jähriger aus Eningen u. A. (Kreis Reutlingen) auf regennasser Fahrbahn ums Leben gekommen. Er war wegen Aquaplaning verunglückt und aus dem Auto gestiegen. Beim Absichern der Unfallstelle wurde er von einem nachfolgenden Autofahrer übersehen und erfasst. Auch die Rettungskräfte eines zufällig dahinter fahrenden Krankenwagens konnten den 58-Jährigen nicht mehr retten.

Ein Autofahrer kam auf der A6 bei Bad Rappenau durch Aquaplaning von der Fahrbahn ab. Beim Aussteigen wurde er von einem nachfolgenden Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Einsatz-Report24 | Einsatz-Report24

Ammertalbahn-Schranke behindert Verkehr

Am Bahnübergang in Ammerbuch-Päffingen (Kreis Tübingen) sorgte der Sturm dafür, dass die Schranken unten blieben. Für Autofahrer die von Tübingen-Unterjesingen nach Ammerbuch-Pfäffingen oder Poltringen wollten, gab es laut Polizei kein Durchkommen mehr.

Unfälle und Blitzeinschlag

In Geislingen (Zollernalbkreis) wurde vermutlich durch Blitzeinschlag ein Herd in einem Haus beschädigt, so die Polizei. Auf der B 27 Tübingen Richtung Stuttgart war kurz vor dem Aichtalviadukt ein Transporter auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern geraten und gegen die Leitplanke gekracht. Laut Polizei wurde niemand verletzt.