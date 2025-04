Es ist verbreitete Tradition: zum 1. Mai schmückt ein Baum den Ortsmittelpunkt. Allein mit Menschenkraft wie in Mössingen (Kreis Tübingen) wird er aber nur noch selten aufgestellt.

In Mössingen ist das Maibaumstellen jedes Jahr ein Großereignis, wenn der meterhohe Baum mit purer Muskelkraft in die Senkrechte gehievt wird. "Wir sind die letzten im Steinlachtal, die den Maibaum ganz allein mit unserer Muskelkraft und Geschicklichkeit aufstellen", sagt Irene Haag, die Vorsitzende des Musikvereins Mössingen. Das wichtigste Gerät dabei sind die Schwalben. Das sind lange Stangen, die jeweils paarweise mit einem Riemen verbunden sind.

Mit den "Schwalben" genannten Stangen, Muskelkraft und Geschicklichkeit wuchten Männer der Mössinger Narrenzunft den Maibaum im Jahr 2024 in die Höhe. Günher Haag, Musikverein Mössingen

Der Maibaum liegt in diesen Riemen und die Mitglieder der Fasnetszunft Original Steinlachtäler richten ihn langsam auf. Steht der Baum, wird das mit Musik und Vesper gefeiert. Das Spektakel in Mössingen hat am Mittwochabend um 18:00 Uhr mitten in der Stadt mit einem Umzug begonnen.

Der Musikverein Mössingen macht aus dem traditionellen Maibaum-Aufstellen ein großes Fest mit Umzug durch die Stadt. Günher Haag, Musikverein Mössingen

Kaum ein Ort verzichtet auf den Maibaum

In vielen anderen Orten stellen Feuerwehr oder Bauhof den Maibaum mit einem Kran auf. Das Maibaumstellen ist weit verbreitet in der Region Neckar-Alb, Zollernalb und auch im Nordschwarzwald. In Horb (Kreis Freudenstadt) beispielsweise pflegen alle 17 Stadtteile diese Tradition, darunter Horb-Mühringen und Horb-Talheim. Eine der insgesamt seltenen nächtlichen Maibaum-Absäge-Aktionen, die als Sachbeschädigung gilt, musste laut Stadt Horb bisher nur Talheim erleben.

Dieses Exemplar wurde von Unbekannten umgesägt. Das traurige Schicksal des Maibaumes in Horb-Mühringen ist kein Spaß, sondern gilt als Sachbeschädigung. Eckhard Lacher

Um solche Vorfälle zu vermeiden, haben manche Gemeinden vorgesorgt. Dass der Maibaum abgesägt wird, kann in Bempflingen (Kreis Esslingen) neuerdings nicht mehr passieren: Dort wurde ein 12-Meter-Aluminium-Baum in Holzoptik angeschafft.

Waldgottheiten und Fruchtbarkeit

Die Tradition des Maibaumstellens kommt vermutlich aus germanischer Zeit und der Verehrung von Waldgottheiten. Es geht um das Erwachen der Natur im Frühling, um Fruchtbarkeit und um die Feier des Lebens. Bis heute symbolisiert von den bunten Bändern, die den Maibaum schmücken.

Noch ist er leer, aber schon bald schmückt auch den Onstmettinger Park ein Maibaum. Pressestelle Jürgen Kurz

Ausnahme: Baumstellen am Maifeiertag

Üblicherweise wird der Baum am Vorabend des 1. Mai errichtet. Albstadt-Onstmettingen (Zollernalbkreis) dagegen hat das Baumstellen inzwischen auf den 1. Mai selbst verlegt, ab 9:00 Uhr im Onstmettinger Park. Vor der Corona-Zeit seien die Maibaumfeste noch am Vorabend manchmal etwas "problematisch" geendet, sagt Ortsvorsteher Jürgen Kurz dem SWR. Nachdem der Brauch des Maibaumfestes dann eingeschlafen war, sei er jetzt am 1. Mai vormittags wieder auferstanden.