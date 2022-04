Maibäume werden aufgestellt

Nach zweijähriger Coronapause gibt es wieder Feste rund um das Maibaumaufstellen in der Region. In Metzingen (Kreis Reutlingen) richtet die Freiwillige Feuerwehr auf dem Kelternplatz den Maibaum auf. Auch in Dettingen/Erms gibt es Feierlichkeiten auf dem Marktplatz. In Neuhausen lädt die Feuerwehr in die Innere Kelter ein. Auch in Dobel im Kreis Calw gibt es eine Neuauflage des traditionellen Maibaumaufstellens. Dort findet das Fest auf dem Dorfplatz vor dem Kurhaus statt. In Hechingen (Zollernalbkreis) steht für das Maifest an der Johannesbrücke ein beheiztes Zelt bereit.