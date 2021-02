Am Montag hat eine Studie an der Uniklinik Tübingen begonnen. Sie soll zeigen, wie mit Magnetimpulsen Depression behandelt werden kann.

Depressiven könnte mit Magentimpulen geholfen werden. Pressestelle Universitätsklinikum Tübingen/Foto: Britt Moulien

Für die Behandlung wird der Bereich des Gehirns direkt hinter der Stirn mit Magneten angeregt. Patienten bekommen dafür sechs Wochen lang fünfmal die Woche ein Gerät auf die Stirn gelegt, das aussieht wie eine Brille. Laut einer Patientin spürt man dabei ein Zucken, wie Nadelstiche. Das sei aber nicht schmerzhaft.

Weniger Ängste

Mit den Magnetimpulsen sollen die Nervenzellen angeregt werden, damit sich die Hirnaktivität wieder normalisiert. Der Tübinger Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Christian Plewnia, hofft damit zeigen zu können, dass Menschen mit Depression durch die Magnetimpulse weniger an Schlafstörungen, Panikattacken und Ängsten leiden. Die Methode wurde in Tübingen mitentwickelt und wird derzeit in den USA schon in sehr ähnlicher Form angewandt. Die Studie wird vom Forschungsministerium mit rund zwei Millionen Euro finanziert. Dafür werden noch Patienten gesucht.