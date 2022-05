Anstecker gegen den Klau von Killer-Ortsschildern

per Mail teilen

Der Ortsschilder-Klau hat den Burladinger Stadtteil Killer (Zollernalbkreis) in Atem gehalten. Nun sollen Anstecker den Diebstahl eingrenzen. Die gibt es vor Ort zu kaufen.

Der Name "Killer" zieht Diebe an wie Sirup die Schmeißfliegen. Regelmäßig wird das Ortsschild geklaut. Über 20-mal haben die Diebe schon zugeschlagen. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Burladinger Stadtverwaltung hat eine Alternative gefunden: Kleine Magnete und Pins im Killer-Design sollen die Diebinnen und Diebe von dem Abschrauben der Ortsschilder abhalten.

Ortsschilder in Miniformat

"Das ist aus dem Hintergrund entstanden, dass unser Ortsschild sehr beliebt ist und dass sich da so mancher auf Raubzug begeben hat und das Schild schon einige Male gefehlt hat. Wir haben uns gedacht, wenn der Andrang da schon so groß ist, warum dann nicht Magnetpins und Anstecker kreieren", so der Burladinger Bürgermeister Davide Licht (Parteilos).

Das große Ortsschild soll in Killer bleiben. SWR

Bürgermeister hofft auf Andrang

Bürgermeister Licht ist sich nicht sicher, ob das Angebot angenommen wird. "Ich hoffe, dass die richtigen Ortsschilder nicht weiter gestohlen werden", sagte Licht. Er glaubt, dass Original-Ortsschilder von Killer begehrt bleiben. Man müsse abwarten, ob die Minivariante einschlägt. Die gibt es sowohl bei der Ortsverwaltung in Killer als auch im Bürgerbüro in Burladingen. Gegen einen Gegenwert von wenigen Euro könne jede und jeder die kleinen Killer-Schilder für Kühlschrank oder Pinnwand ganz legal nach Hause nehmen.

So berichtete der SWR am 6.10. 2021 in der Landesschau über die geklauten Ortsschilder von Killer: