Die Polizei sucht im Bereich Tübingen und Rottenburg nach einem als vermisst gemeldeten 15-jährigen Mädchen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Die 15-Jährige hatte am Montagvormittag eine Fachklinik in Tübingen mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Vermisste ist circa 1,50 Meter groß und hat lange, schwarze Haare. Die Polizei fahndet nach ihr mit einem Foto.