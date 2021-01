per Mail teilen

Am Tübinger Landgericht hat der Prozess gegen einen 65-jährigen Ofterdinger wegen sexuellen Missbrauchs begonnen. Der Mann soll seine beiden Pflegetöchter jahrelang missbraucht haben.

Dem Angeklagten wird sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen und Kindern in einer Vielzahl von Fällen vorgeworfen. Die Opfer, die beide mittlerweile volljährig sind, kamen als Sechs- und Achtjährige zu den Pflegeeltern nach Ofterdingen (Kreis Tübingen). Dort sollen sie regelmäßig im Büro des Angeklagten im Intimbereich angefasst worden sein, so die Staatsanwaltschaft. Außerdem sollen sie zu sexuellen Handlungen am Pflegevater gezwungen worden sein.

Auch kinderpornographische Fotos wurden gemacht

Der Angeklagte habe zudem Aufnahmen von den Mädchen gemacht, so die Anklage. Die Polizei hat etliche kinderpornographische Fotos bei dem 65-Jährigen sichergestellt. Drei Zeuginnen berichteten vor Gericht, dass die Kinder damals sehr zurückgezogen lebten und immer wieder von den Pflegeeltern geschlagen worden seien.

Opfer waren in psychologischer Behandlung

Die Opfer, die den Pflegevater schließlich anzeigten, waren in psychologischer Behandlung. Die ältere wurde zudem wegen Magersucht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt.