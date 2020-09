per Mail teilen

Ein Autofahrer hat in Calmbach bei Bad Wildbad (Kreis Calw) am Montag zwei Schülerinnen auf dem Zebrastreifen angefahren. Die Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden laut Polizei zu Boden geworfen und blieben zunächst benommen liegen. Sie wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht.