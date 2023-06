Wie sollen wir in Zukunft über die Klimakrise reden? Darum geht es bei der Tübinger Mediendozentur mit Luisa Neubauer. Die Umweltaktivistin spricht am Donnerstag in der Neuen Aula.

Luisa Neubauer spricht am Donnerstag, 22. Juni, bei der 18. Tübinger Mediendozentur. In ihrer Rede soll es darum gehen, wie die Klimakommunikation in Zukunft aussehen kann, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Universität Tübingen und des SWR. Der Vortrag beginnt um 18:30 Uhr im Festsaal der Universität. Auch ein Livestream wird angeboten.

Neubauer: Fakten allein reichen nicht

Über Folgen des Klimawandels aufklären und für den Umweltschutz werben, damit beschäftigt sich die Umweltaktivistin und Autorin Luisa Neubauer seit einigen Jahren. Bei der Tübinger Mediendozentur will sie darüber sprechen, wie die Klimakommunikation in Zukunft aussehen sollte. Denn in der Klimadebatte gehe es nicht nur um reine Fakten, so Neubauer in der Mitteilung. Es ginge auch um Emotionen und um die Attraktivität eines Lebensgefühls.

"Der Fehler war der Versuch, die Klimakrise mit immer mehr Informationen zu bekämpfen."

Aus ihrer eigenen Erfahrung mit Desinformation und öffentlichen Angriffen heraus hat Neubauer eine andere Art gefunden, um über die Klimakrise zu sprechen. Auch darum soll es in ihrer Rede am Donnerstag gehen.

Mehrfach ausgezeichnete Bestsellerautorin und Preisträgerin

Als Autorin schrieb Neubauer bislang drei Bücher - allesamt Bestseller. Zuletzt veröffentlichte sie 2022 gemeinsam mit ihrer Großmutter Dagmar Reemtsma den autobiografischen Essay "Gegen die Ohnmacht".

Das Time Magazine zählte Neubauer 2022 zu den wichtigsten Newcomern, das Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen verlieh ihr die Auszeichnung "Rede des Jahres 2022" für eine Ansprache, die sie auf dem Parteitag der Grünen gehalten hatte.

Neubauer-Rede im Festsaal der Uni Tübingen

Das Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen und der SWR laden die Studierenden und Interessierte für den 22. Juni 2023 um 18.30 Uhr in den Festsaal der Universität. Der Eintritt ist frei, Karten werden ab 17:00 Uhr im Foyer der Neuen Aula ausgegeben.

Die 18. Tübinger Mediendozentur kann auch im Livestream verfolgt werden. Ein Mitschnitt von Luisa Neubauers Rede wird im Radioprogramm von SWR4 am Vormittag gesendet. Das Institut für Medienwissenschaft publiziert den Text im Anschluss gemeinsam mit dem SWR in einer Sonderveröffentlichung.