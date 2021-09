Metzinger Schulen haben jetzt Luftfilter

In der Hoffnung, möglichst dauerhaft Präsenzunterricht und Betreuung zu ermöglichen, hat die Stadt Metzingen 100.000 Euro für Luftfilter an Schulen und Kitas investiert. Die ersten wurden nun installiert.

Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium haben Handwerker in den vergangenen Tagen zehn Luftfilter installiert. Jeder davon hat 5.500 Euro gekostet. Die Filter stehen in Klassenzimmern, die sich weniger gut lüften lassen, und in denen die jüngsten Schülerinnen und Schüler Unterricht haben.

Christian Stäblein, technischer Gebäudemanager, bei der Installation eines neuen Luftfilters am Dietrich-Bonhoeffer- Gymnasium in Metzingen SWR Anne Schmidt

Die Apparate saugen unten Luft ein, reinigen sie und stoßen sie oben wieder aus. Insgesamt gibt es nun in Metzingen Luftfilteranlagen an fünf Schulen und in zwei Kitas. Es werden nicht alle Klassenzimmer damit ausgestattet. Fördergeld vom Land kann dabei nur dann beantragt werden, wenn die Räume schlecht belüftet werden können, so die Stadt.

Das Paket: Filtern, lüften und testen

Die Rektorin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Ulrike Fezer, geht mit einem guten Gefühl in die nächsten Schulwochen. Ob allerdings in einem Monat noch Präsenzunterricht stattfinden könne, sei nicht vorherzusehen. Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sei aber so gut vorbereitet, wie es derzeit möglich sein. Zusätzlich den Luftfiltern werde weiterhin regelmäßig gelüftet, die 1.200 Schülerinnen und Schüler müssen sich drei Mal pro Woche testen lassen.