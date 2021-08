per Mail teilen

"Volkskunde" passte schon länger nicht mehr zur Forschung am Tübinger Ludwig-Uhland-Institut. Vor 50 Jahren fiel Hermann Bausinger der neue Name ein. Der war Programm.

In den 1930-er Jahren hatten die Nationalsozialisten die Volkskunde gegründet, als eine Wissenschaft für "germanische Altertumswissenschaft". Es ging um Völkisches: Volkspoesie, Volkslieder, Volksbräuche.

Forschung an Alltagskultur

Nach dem Krieg wurde die Forschung sachlicher, die Volkskunde blieb aber eine sammelnde und beschreibende Wissenschaft, so Hermann Bausinger, der als Vater der empirischen Kulturwissenschaft gilt. Der neue Name wurde mit einer neuen Ausrichtung des Fachs nötig: Es wollte alle Bereiche der Alltagskultur erforschen und erkunden.

Recherche auf dem Acker

Die Wissenschaftler befassten sich nun auch mit der Kultur von Geflüchteten und von Gastarbeitern, sie befragten nicht nur Menschen vor Ort, sondern gingen auch in Archive und näherten sich ihren Forschungsgegenständen mit der Methode der "teilnehmenden Beobachtung". Man erfährt deutlich mehr über das Leben in einem Dorf, wenn man bei der Ernte hilft, als wenn man nur den Bürgermeister oder den Pfarrer befragt.

Es war aber nicht einfach, einen neuen Namen für das Institut zu finden. "Kulturologie", "Kultursoziologie", "Kulturanthropologie"? Auf einer Sitzung, die ohne Ergebnis im Sande zu verlaufen drohte, hatte Hermann Bausinger plötzlich den Einfall: Empirische Kulturwissenschaft. Die Abkürzung EKW kam schon am selben Abend auf.

"Ich kann nicht erklären, warum mir das in dem Moment eingefallen ist, aber das war ein glücklicher Zufall im eigentlichen Wortsinn."

Die Empirische Kulturwissenschaft will nicht nur erkunden und beschreiben, sie wollte auch verändern: indem sie ihre Ergebnisse an die Gesellschaft zurückmeldet, in allgemein verständlichen Ausstellungen und Büchern, aber auch, indem sie selbst eingreift, wenn sie Probleme erkennt. Der heute 94-jährige Bausinger berichtet, wie er damals Studierende davon abhalten musste, eine Tochter von Gastarbeitern zu entführen. Deren Eltern hatten ihr verboten, einen Deutschen zu heiraten.

Vielleicht hat man in den 70-er Jahren die Möglichkeiten überschätzt, als Wissenschaftler die Welt zu verändern, sagt der heutige Institutsdirektor Reinhard Johler. Aber auch heute noch versuche die Empirische Kulturwissenschaft, ihre Ergebnisse in die Politik hineinzutragen, um damit die Welt ein bisschen zu verbessern.

Digital und international

Inzwischen sind die Forschungsfelder des Instituts digitaler und internationaler geworden. Eine rein regionale Perspektive funktioniere nicht mehr, so Johler. Früher haben die EKWler Unterjesingen mit Kiebingen verglichen, ein katholisches mit einem evangelischen Dorf. Heute würde man eher ein schwäbisches Dorf mit einem koreanischen vergleichen. Nach wie vor werde aber an einzelnen Orten genau hingeschaut, betont Johler.

Dialektforschung betreiben die Tübinger Wissenschaftler am Ludwig-Uhland-Institut nach wie vor. Inzwischen nutzen sie dafür keine Tonbänder mehr, sondern Dateien, und man kann ihren interaktiven "Sprechenden Sprachatlas" für Baden-Württemberg im Internet aufrufen. Und Geschlechter-Identitäten oder unterschiedliche Religionen sind heutzutage ebenso Thema wie Fasnetsbräuche oder das Theater Lindenhof in Melchingen.