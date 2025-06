Sich fast jeden Tag mit etwas anderem beschäftigen zu können und an viele verschiedene interessante Orte zu kommen – das macht für Luca Bonsa den Reiz am Journalismus aus. Als Reporter für DASDING ist er in der Neckar-Alb-Region unterwegs, um auf Instagram darüber zu berichten. Bonsa packt regionale Themen in Memes, Reels und Storys.

Vor dem SWR

Luca Bonsa kommt aus Blaubeuren, der Stadt mit dem Blautopf. Für ein Studium der Medien- und Politikwissenschaften zog er dann nach Tübingen und verliebte sich in die Stadt. Seit Oktober 2024 arbeitet er als freier Reporter im SWR Studio Tübingen.