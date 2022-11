Hilfe - Wohnung gesucht! In Tübingen kennen viele Menschen dieses Problem. Das Landestheater und der SWR sprechen darüber am Dienstagabend mit Suchenden und Experten.

"Jetzt mal Tacheles" - so heißt eine Gesprächsreihe, die am Dienstagabend im Landestheater beginnt. Denn das Landestheater Tübingen (LTT) und der SWR wollen wissen, was die Menschen vor Ort bewegt. Zum Auftakt wird Wohnen das Thema sein. Später soll es dann um die Inflation, Kinderbetreuung oder den Fachkräftemangel gehen.

Baubürgermeister und Wochnungssuchende

Zum Gespräch am Dienstagabend haben unter anderem der Tübinger Baubürgermeister Cord Soehlke und Gunnar Laufer-Stark, Gründer der Nestbau AG in Tübingen, zugesagt. Auch Patric Gundermann, der an einer Sonderschule arbeitet, will kommen. Er sagt, er könne sich in Tübingen schlichtweg keine Wohnung mehr leisten. Unter den Gästen ist auch Ulrich Soldner. Er hat als Leiter des Amts für Liegenschaften in Ulm jahrzehntelang das "Ulmer Modell" bei der Vergabe von Wohnraum geprägt.

Offene Diskussion auch mit Publikum

Es soll bei "Jetzt mal Tacheles" mit dem Publikum diskutiert werden, was der Wohnraummangel und die hohen Preise für die Stadt und die Menschen bedeuten. Ob es vielleicht nicht viel utopischere und radikalere Ansätze geben müsste und wie diese aussehen könnten.

Auch Inflation, Kinderbetreuung und Fachkräftemangel sind Themen

In neuen, unsicheren Zeiten wollen Marcel Wagner und Thorsten Weckherlin wissen, wie es um die Grundpfeiler der Gesellschaft bestellt ist. Wagner ist Leiter des SWR Studios Tübingen, Weckherlin LTT-Intendant. Sie wollen mutig die Probleme ansprechen, die den Alltag vieler Menschen ausmachen. Dazu gehören zum Beispiel auch überholte Rollenbilder oder den überall empfundenen Personalmangel.

"Jetzt mal Tacheles" am Dienstag, 29.11.2022 um 20 Uhr im Landestheater Tübingen.