Sommertheater LTT in Tübingen zeigt explosiven Western

Das Landestheater Tübingen (LTT) hat sich für das Sommertheater eine große Bühne ausgesucht - das Bahnbetriebswerk vor den Toren der Stadt. Eine ideale Kulisse für einen Western.

Kurios, verbrecherisch, voller Action: "Fünf vor High Noon" von Regisseur Dominik Günther spielt an den Bahngleisen am Tübinger Festplatz. Im Hintergrund sieht das Publikum ein altes Industriegebäude, mit teilweise eingeschlagenen Festerscheiben. "Das ist natürlich alles ein bisschen zugewachsen und wild und richtig abenteuerlich. Man sieht alte, verfallene Montagehallen und das ist natürlich eine tolle Kulisse auch zwischen so toten Gleisen", sagte Günther dem SWR vor der Premiere am Donnerstag.

Regisseur Dominik Günther ist von der Kulisse am Tübinger Bahnbetriebswerk begeistert. SWR SWR

Western mit scharfgeschossenen Dialogen

Die klassichen Western-Figuren dürfen in "Fünf vor Hight Noon" nicht fehlen: ehrbare Siedler, gewitzte Saloon-Damen, mürrische Cowboys, kaltblütige Gangster und ein unbestechlicher Sheriff. Sie alle leben in der kleinen Westernstadt und suchen ihren Platz in dieser neuen Welt, heißt es in einer Mitteilung des LTT. Der Tübinger Western verspreche scharfgeschossene Dialoge und schweißtreibende Songs. Das Sommertheater sei wie eine Stange Dynamit - explosiv.

Darum geht es in "Fünf vor High Noon" In einem kleinen Städtchen im Nirgendwo, nennen wir es „Tü-Town“, begegnen sich die Figuren, die zum klassischen Personal des Westerns zählen: Die Saloon-Besitzerin Thelma, die mangelnden Umsatz durch das Ausbleiben der schieß- und genussfreudigen Outlaws beklagt. Der Sheriff, der eben dies als den Fortschritt preist und außerdem dringend auf die Bahnanknüpfung Tü-Towns durch die Over-the-Land Bahn wartet. Die reiche Ranchbesitzerin, Lady Widefield, die eben dieser Bahngesellschaft ihr Land überschrieben hat und nun auf ihre Bezahlung in Gold wartet und ihre Tochter Jane, die die mütterlichen Ansichten über damenhaftes Benehmen und Viehhaltung nur sehr bedingt teilt. Zu ihnen gesellen sich außerdem ein Totengräber, der nur nach Maß arbeitet und seine Partnerin Sneaky Snake, die visionäre Fähigkeiten sowie eine Liebe zum Totengräber und zum Alkohol zu haben scheint. Sie alle treffen auf drei schwarzgekleidete Gesellen, die es mit Recht und Gesetz nicht allzu ernst nehmen, dafür aber Leben und Musik in die Stadt bringen. Und dann reitet auch noch ein Greenhorn ein, das es recht gut versteht, mit seinen Stories und Revolvern umzugehen. (Quelle: Landestheater Tübingen)

Theater im Breitbildformat

Regisseur und Autor Dominik Günther hat das Stück mit Ausstatterin Sandra Fox und dem musikalischen Leiter Jörg Wockenfuß mit Western-Zitaten in Wort und Musik gespickt. Klassiche Western-Themen werden dabei mit modernen kombiniert.

Das LTT Sommertheater an den stillgelegten Bahngleisen in der Nähe vom Tübinger Festplatz. SWR SWR

Das Bühnenbild von Sandra Fox zieht sich breit über das für das Sommertheater neu eroberte Gelände am Bahnbetriebswerk und verbindet klassische Western-Elemente, wie die Saloon-Schwingtür oder einen Galgen, mit dem industriellen Charme der Umgebung. Das Bühnenbild sei nachhaltig, also komplett aus umgearbeiteten Elementen vergangener Inszenierungen gebaut, so Fox.

Infos zu Spielterminen und Spielstätte

Das Gelände des Bahnbetriebswerks ist normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Das ändert sich für das Sommertheater vom 7. Juli bis 7. August. Alle Spieltermine, Infos zu Anfahrt und Spielstätte finden man beim Landestheater Tübingen.