Wie gewonnen, so zerronnen. Der Spruch scheint sich für einen Lottospieler oder eine Spielerin zu bewahrheiten. Denn im neuen Jahr könnten sage und schreibe 11,3 Millionen Euro zerrinnen. Diese Summe wurde mit einem Lottoschein gewonnen, der 2017 in Reutlingen abgegeben wurde. Das Geld wurde aber bis jetzt nicht abgeholt.

5, 8, 9, 18, 22, 36, Superzahl 8. Das waren die Zahlen. Doch bislang hat sich niemand gemeldet, um den Gewinn abzuholen. Mit dem Jahr 2020 endet auch die allerletzte Abgabefrist der Lotto-Spielquittung. Es gab Internetaufrufe, Radio- und Fernsehberichte, in Reutlingen hat die Lottogesellschaft sogar Such-Plakate aufgehängt, alles erfolglos.

Spielquittung muss spätestens an Silvester vorliegen

Doch noch sei alles offen, sagt Mathias Yagmur von der Lotto-Gesellschaft. Spätestens an Silvester aber müsste die Spielquittung in der Stuttgarter Lottozentrale vorliegen. Sollte das bis Punkt Neujahr nicht passieren, wandern die 11,3 Millionen Euro in einen Topf für Sonderauslosungen, so Mathias Yagmur. Dann ist der Reichtum endgültig zeronnen.