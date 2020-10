per Mail teilen

Eine Frau aus dem Zollernalbkreis hat in der Lotto-Samstagsziehung als Einzige bundesweit den Jackpot geknackt. Sie hat damit den Rekordgewinn von über 42,5 Millionen Euro gemacht. Laut Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker ist das der höchste Gewinn aller Zeiten im "Lotto 6 aus 49". Sie hatte alle sechs Gewinnzahlen richtig getippt - auch die passende Superzahl, die 6, stand auf ihrer Spielquittung. Ihren Gewinn bekommt sie steuerfrei ausgezahlt. Wer die Gewinnerin aus dem Zollernalbkreis ist, sei der Lotto-Gesellschaft bereits bekannt. Sie habe ihren Tipp in einer Annahmestelle mit Kundenkarte abgegeben. Die Lotto-Gesellschaft hat die Frau auch zu einem Besuch in der Stuttgarter Zentrale eingeladen. Dort könne ihr ein erfahrenes Team nach dem Gewinn Verhaltenstipps geben.