Loßburger Maskeneklat vor Arbeitsgericht Pforzheim

Ein Supermarktleiter in Loßburg hat seinen Job verloren, weil er seine Beschäftigten von der Maskenpflicht befreit hatte. Nun klagt der Mann vor dem Arbeitsgericht Pforzheim gegen Edeka.

Der Leiter eines Edeka-Marktes in Loßburg (Kreis Freudenstadt) hatte im Mai 2020 seine damals 28 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Pflicht, eine Maske zu tragen, befreit. Aus Sorge um die Gesundheit seiner Angestellten, so die Begründung des Filialleiters. Dies fiel dem Freudenstädter Landrat Michael Rückert (CDU) zufällig auf, als er in dem Markt einkaufte. Er stellte den Chef der Filiale zur Rede, der aber blieb bei seiner Haltung. Das sei ein klarer Rechtsverstoß, so das Landratsamt.

Der Edeka in Loßburg. Ehemaliger Filialleiter hält Mundschutz für gesundheitsschädlich. SWR

Marktleiter klagt gegen Kündigung

Edeka Südwest reagierte daraufhin und stellte den Marktleiter frei und kündigte ihm später. Der will das nicht hinnehmen, und hat vor dem Arbeitsgericht Pforzheim Klage eingereicht. Am Dienstag beginnt die Verhandlung.

Edeka äußert sich nicht zum Rechtsstreit

Edeka Südwest äußerte sich gegenüber dem SWR nicht zu dem Rechtsstreit. Laut Pressesprecher Florian Heitzmann wird die Mehrzahl der Edeka-Märkte von selbstständigen Kaufleuten betrieben, so auch der Markt in Loßburg. Die Kaufleute im genossenschaftlichen Edeka-Verbund seien selbstständige Unternehmer und damit auch eigenverantwortlich in ihrer Arbeitgeberrolle, so Heitzmann.