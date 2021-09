GDL Streik: Verbindungen zwischen Tübingen und Reutlingen fallen aus

Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt seit Freitag auch den Personenverkehr der Bahn. Auch der Regionalbahnverkehr zwischen Tübingen und Reutlingen ist betroffen.

Es ist bereits die dritte Streikrunde im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen Bahn und Lokführern. Die Verbindungen von Tübingen nach Reutlingen und Metzingen, nach Aulendorf und teilweise auch nach Horb fallen aus. Das wird nach Angaben der GDL-Vorsitzenden in Tübingen, Imke Hartwig, auch am Wochenende so bleiben. Die meisten Menschen hätten aber Verständnis für den Streik.

Am Hauptbahnhof in Tübingen hatten sich am Freitag mehrere Streikende versammelt. Das Angebot der Deutschen Bahn sei ein Scheinangebot gewesen, so Hartwig. Die Bahn wollte den Streik vor Gericht verhindern. Aber auch in zweiter Instanz ist sie nun gescheitert. Die GDL kann ihren Streik wie geplant fortsetzen. Ein Gericht hat eine einstweilige Verfügung gegen den Ausstand abgelehnt.