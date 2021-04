Regelmäßige Besuche, wieder gemeinsames Essen - viele Bewohner von Pflegeheimen in Rottenburg hoffen auf Lockerungen, weil die meisten gegen Covid-19 geimpft sind.

Eine Bewohnerin wird von einer Medizinstudentin des Zentralen Impfzentrums in Tübingen gegen das Coronavirus geimpft. Das Pflegeheim Sankt Verena in Straßberg ist die erste Einrichtung ihrer Art, die im Zollernalbkreis beim Impfen an der Reihe ist. dpa Bildfunk Picture Alliance

Bei der Reutlinger Bruderhausdiakonie oder der Hospitalstiftung in Rottenburg haben sich rund 90 Prozent der Bewohner gegen Corona impfen lassen. Bei der Benevit-Gruppe mit Sitz in Mössingen (Kreis Tübingen) sind im Schnitt 82 Prozent der Heimbewohner komplett geimpft. In der Seniorenwohnanlage Fideliswiesen in Sigmaringen sind es nach Angaben des Trägers Procurand sogar 98 Prozent.

Angst vor Nebenwirkungen der Corona-Impfung

Beim Pflegepersonal gab und gibt es allerdings teils große Vorbehalte. So haben sich in der Seniorenwohnanlage Fideliswiesen nur 42 Prozent der Mitarbeitenden impfen lassen. Viele hatten Angst vor Nebenwirkungen. Anders sieht es in den Behinderteneinrichtungen von Mariaberg mit Sitz in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) aus. Dort geht man von einer 75-prozentigen Impfquote bei den Mitarbeitenden aus.

Hohe Impfquote bei Benevit in Mössingen

Eine hohe Impfquote kann auch der Chef der Benevit-Gruppe, die deutschlandweit 26 Alten- und Pflegeheime betreibt, Kaspar Pfister, vorweisen. Er hatte den Mitarbeitenden, die sich impfen lassen, eine Flasche Eierlikör als Anreiz versprochen.

Wenn man die Genesenen hinzurechne und diejenigen, die noch auf ihre Impfung warten, komme man auf 70 Prozent. Das sei Spitze im Vergleich mit vielen anderen Heimen. Und es würde ihm reichen, sagt er. Denn er hofft, dass eine Herdenimmunität erreicht ist, wenn mindestens zwei Drittel der Menschen geimpft sind.

Aus der Corona-Verordnung des Landessozialministeriums BW "Weitere Änderungen im Hinblick auf geimpfte Personen ergeben sich für stationäre Einrichtungen der Pflege. Hier können bei einer Durchimpfungsrate von 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner wieder mehr Besuche ermöglicht werden. Die Hygienemaßnahmen, insbesondere die qualifizierte Maskenpflicht und die Testung vor Zutritt für Besucherinnen und Besucher gelten aber weiterhin fort."

Sozialministerium prüft Lockerungen

Insgesamt stehen die Zeichen in den Heimen auf Lockerung. Denn das Land Baden-Württemberg hatte Lockerungen versprochen, sobald 90 Prozent der Bewohner geimpft seien. Unter anderem sollen mehr Besuche und Treffen ohne Maske möglich sein, wenn Besucher und Bewohner geimpft sind. Ob das mit Bundesnotbremse auch noch geht, wird derzeit geprüft. Was aber laut Pfister von Benevit bislang noch komplett fehlt, sind Lockerungen für geimpfte Mitarbeiter. Zum Beispiel, dass sie nicht mehr mit FFP2-Masken arbeiten müssen, sondern nur noch mit einfachen OP-Masken.