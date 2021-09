Live-Stream: Ergebnis des Bürgerentscheids zur Regionalstadtbahn in Tübingen

In den meisten Orten ist alles in trockenen Tüchern, die Regionalstadtbahn ist in der Planung und die Finanzierung steht. Doch in Tübingen wird heftig gestritten: Regionalstadtbahn in der Innenstadt: ja oder nein? Am 26. September entscheiden die Bürger. Hier die wichtigsten Fakten zur Regionalstadtbahn. mehr...