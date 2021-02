per Mail teilen

In Corona-Zeiten ist sie ganz besonders wichtig: die Litfaßsäule zur Fasnet in Eutingen. Seit 15 Jahren bringt sie den Überblick, heuer den Rückblick.

Auf der Litfaßsäule in Eutingen (Kreis Freudenstadt) werden sonst Hinweise auf die laufende Fasnet angeschlagen. Diesmal sieht man auf der Blechtonne in den Farben der Narrenzunft Zeitungsartikel aus den letzten Jahrzehnten. Das älteste Bild ist aus den 1960er Jahren.

Fasnetzeitung als Vorläufer

Man sieht Bilder von Umzügen, Hexen und Musikkapellen - Erinnerungen an vergangene Zeiten. Vorläufer der Litfaßsäule waren alte Fasnetszeitungen. Die Idee dazu hatte vor 15 Jahren Klaus Sökler von einem Ausflug an den Bodensee mitgebracht. Zusammen mit ein paar anderen von der Narrenzunft hat er die Ärmel hoch gekrempelt und gebastelt. Bis zum Aschermittwoch steht die närrische Litfaßsäule noch vor dem Eutinger Rathaus. Danach geht sie wieder ins Depot und braucht mal dringend wieder einen neuen Anstrich, so Sökler.