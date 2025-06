Spannende Geschichten vom Bauern um die Ecke erzählen, längst vergessene Ereignisse neu zum Leben erwecken und komplexe Themen so aufbereiten, dass sie jeder versteht – das sieht Lisamarie Haas Baum als ihre Aufgabe als multimediale Reporterin. Das macht sie für Radio, Fernsehen und Online. Sie kommt aus dem Kreis Reutlingen und möchte die aktuellen Themen aufgreifen, die die Menschen hier bewegen.

Vor dem SWR

Ihren Weg in den Journalismus fand Lisamarie Haas Baum schon in der Schule über die Zeitung. Freie Mitarbeit bei lokalen Blättern und Praktika bei überregionalen Zeitungen führten sie nach dem Abschluss ihres Medienwissenschaftsstudiums in Tübingen zum crossmedialen Volontariat und durch ganz Baden-Württemberg. Dort wuchs ihre Leidenschaft für Fernsehen, Radio und Online – der Wechsel von der Zeitung in die multimediale Redaktion war damit der logische Schritt. Seit Juli 2023 arbeitet sie im Studio Tübingen.