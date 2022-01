Federle und Tübinger Landrat sehen Impfpflicht wegen Omikron kritisch

Im Landkreis Tübingen sind aktuell rund 70 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Laut Landratsamt liegt die Impfquote damit über dem Landesdurchschnitt.

Die Tübinger Pandemiebeauftragte Lisa Federle und Landrat Joachim Walter halten wegen der neuen Virusvariante Omikron eine Neubewertung der Pandemielage für erforderlich. "Das Virus hat sich verändert, also müssen wir auch die Situation neu bewerten", so Federle. Gemeinsam wollen sie erreichen, dass die Gesellschaft durch die Diskussion um eine Impfpflicht nicht noch weiter gespalten wird. Es müsse alles dafür getan werden, auch die bereits entstandenen Gräben wieder zuzuschütten, heißt es in einer Mitteilung des Landratamtes. Mit Ausgrenzung und der Androhung von Bußgeldern und Beugehaft werde das allerdings nicht gelingen.

"Wir müssen uns auch nach dem Ende der Pandemie wieder in die Augen schauen können und miteinander leben."

Wer sich nicht für eine Impfung entscheiden könne oder wolle, habe oftmals nachvollziehbare Gründe für seine Ansicht. Walter sieht zudem die politisch Verantwortlichen in der Pflicht, nicht noch größere Keile zwischen die Menschen zu treiben. Er habe die Hoffnung, dass sich die Lage in absehbarer Zeit entspanne.

Überdurchschnittliche Impfquote

Hoffnung machen Federle und Walter die hohe Impfquote im Kreis Tübingen und die vielen Impfangebote. Fast die Hälfte der Bevölkerung im Kreis Tübingen habe zudem eine Auffrischungsimpfung erhalten. Im Vergleich dazu liegt die Impfquote des Landes bei Auffrischungsimpfungen bei rund 40 Prozent. Besonders erfreulich sei die Impfquote in den Pflegeheimen, heißt es in der Mitteilung. Über 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner sind doppelt geimpft, rund 80 Prozent haben bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten. "Diese Zahlen zeigen: Die Menschen im Landkreis Tübingen nutzen die hiesigen Impfangebote überdurchschnittlich gut", so der Landrat. Zuletzt wurde der Impfstandort Tübingen-Hirschau vorübergehend geschlossen, da die Impfnachfrage stark rückläufig war. Walter vermutet dahinter die hohe Impfquote. Weiterhin würden allerdings mobile Impfaktionen durchgeführt.

Federle: Pandemielage wegen Omikron neu bewerten

Auch wenn Federle eine Neubewertung der Pandemielage fordert, steht die Tübinger Pandemiebeauftragte weiterhin voll und ganz hinter der Corona-Impfung. Vor allem auch deswegen, weil sich gezeigt habe, dass die Infektion durch die Auffrischungsimpfung überwiegend mild verlaufe. Das sei besonders wichtig für ältere Menschen. "Die bislang vorliegenden Daten zu Krankheitsverläufen, zu Ansteckungsquoten auch bei geimpften Personen und Personen mit einer Auffrischungsimpfung und von Impfnebenwirkungen müssen dringend zusammengeführt werden, damit wir aus der Pandemie kommen". Es müsse deshalb genau überprüft werden, ob eine Impfpflicht aktuell noch sinnvoll sei. Die Entscheidung könne nicht übers Knie gebrochen werden, erst müsse die Situation neu bewertet werden, so Federle.

Verfassungsrechtliche Bedenken

Landrat Joachim Walter hat aufgrund der neuen Virusvariante Omikron verfassungsmäßige Bedenken gegen eine generelle Impfpflicht. Bei Grundrechtseingriffen müsse nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der sogenannte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet werden. Danach muss eine Impfpflicht geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne sein. Laut Walter bestehen diesbezüglich bei der aktuellen Entwicklung des Virus mehr als nur erhebliche Bedenken.

Es sei anfangs aus seiner Sicht richtig gewesen, Überlegungen zum Thema Impfpflicht anzustellen. "Es ist gut und wichtig, dass wir die Möglichkeit der Impfung haben. Wir haben nun aber eine andere Situation, in der auch Virologen die Hoffnung haben, dass es sich bei Omikron um eine Immunflucht-Variante handelt, womit wir die Chance hätten, in absehbarer Zeit in die sogenannte endemische Phase zu kommen." Es spreche viel dafür, die Diskussion um eine mögliche Impfpflicht mit Bedacht und Augenmaß zu führen, denn auch Virologe Christian Drosten lege den Fokus auf den Schutz der vulnerablen Gruppen. Auf der Bundespressekonferenz vergangenen Freitag erklärte Drosten, die gesamte Bevölkerung könne nicht alle paar Monate eine Boosterimpfung erhalten.

SPD-Abgeordneter Rosemann widerspricht

Der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann plädiert dafür, die Impflücke zu schließen. Damit widerspricht er Federle und Walter. Eine Impfpflicht sei nötig, schrieb er in einer Mitteilung, wenn sich nicht immunisierte Personen jetzt nicht freiwillig impfen lassen sollten.

Evangelische Heimstiftung fordert allgemeine Impfpflicht

In Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und bei ambulanten Pflegediensten wird es auch in Baden-Württemberg bald eine Impfpflicht für Mitarbeitende geben. Sie soll ab dem 16. März in Kraft treten. Der Evangelischen Heimstiftung in Stuttgart reicht das allerdings nicht aus, sie fordert eine allgemeine Impfpflicht, denn nur so könne man die Pandemie überwinden. Es sei für viele Pflegende nicht verständlich, warum für sie eine Impfpflicht gelte, aber Angehörige von Kranken und Pflegebedürftigen beispielsweise nicht geimpft sein müssten, so Bernhard Schneider, Leiter der Evangelischen Heimstiftung in Stuttgart. Er befürchte ein Bürokratiechaos. Die Politik müsse klare Ansagen machen, denn viele arbeitsrechtliche Fragen seien noch immer ungeklärt.

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer sieht das ähnlich und befürwortet eine allgemeine Impfpflicht, zumindest für Menschen ab 60 Jahren.