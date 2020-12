per Mail teilen

Die Tübinger Notärztin Lisa Federle ist bei der Corona-Teststrategie mal wieder Vorreiterin. Ihr Modell der kostenlosen Schnelltests für Angehörige von pflegebedürftigen Menschen soll es nun landesweit geben.

Lisa Federle ist eine Macherin, die schnell und unbürokratisch handelt. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes wartet nicht, bis die Politik Beschlüsse fasst. In Tübingen, Mössingen und Rottenburg können sich die Menschen bis Weihnachten kostenlos testen lassen, um ihre Angehörigen besuchen und gemeinsam mit ihnen feiern zu können - eine Spendenaktion von Federle gemeinsam mit einer Tübinger Lokalzeitung.

Diese Aktion soll es nun auch landesweit geben. Niemand solle das Weihnachtsfest einsam und alleine verbringen müssen, erklärte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Donnerstag. Genau wie im Kreis Tübingen sollen kostenlose Schnelltests an über 20 weiteren Orten im ganzen Land möglich sein - für Angehörige von kranken, alten oder pflegebedürftigen Menschen. Welche Städte und Gemeinden in Frage kommen, wird laut Ministerium derzeit mit dem Roten Kreuz und anderen Verbänden geklärt.

"Die landesweite Schnelltest-Aktion ist ein Weihnachtsgeschenk an die Bevölkerung." Eine Sprecherin des Sozialministeriums zu den kostenlosen Schnelltests

Deshalb werde keine schriftliche Berechtigung verlangt. Die Kosten übernimmt das Land. Zunächst war unklar, ob Luchas Zusage als moralische Unterstützung oder konkrete finanzielle Zusage zu werten war. Eine Nachfrage des SWR am Donnerstagmittag brachte Klarheit. Als Termin für die kostenlosen Schnelltests ist der 23. Dezember vorgesehen. Unabhängig von dieser Weihnachtsaktion sind bereits Schnelltests in allen Pflege-Einrichtungen für Besucher vorgesehen.

DRK hat vorgestreckt

Die 100.000 Euro für die Schnelltests in Tübingen hat das DRK Tübingen vorgestreckt. Geld, das auch durch Spenden wieder reinkommen soll und eben dann durch Landesmittel.