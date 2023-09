per Mail teilen

Die 62-jährige ist Ärztin aus Leidenschaft. Sie hilft vielen, treibt Projekte an und hat nun ihr zweites Buch geschrieben. Für ihre Arbeit erhielt sie auch das Bundesverdienstkreuz.

Lisa Federle ist wohl Deutschlands bekannteste Notärztin und kommt aus Tübingen. So wie der Titel ihres erstens Buches "Auf krummen Wegen geradeaus" verlief auch ihre Karriere: Sie holte ihr Abitur an der Reutlinger Abendschule nach. Im Alter von 37 Jahren schloss sie das Medizinstudium an der Universität Tübingen ab. Seit 2001 arbeitet sie als Notärztin.

Corona-Pandemie ändert alles

Im März 2020 brachte die COVID-19-Pandemie neue Herausforderungen mit sich. Lisa Federle war bereit, sich ihnen zu stellen. Sie wandelte ihre "rollende Arztpraxis" in ein mobiles Testzentrum um. Die mobile Einrichtung war quasi eine Praxis auf vier Rädern. Dadurch konnte sie den Menschen in der Region Tübingen während der Pandemie schnelle und sichere Tests anbieten. Zudem war sie auch Pandemie-Beauftragte und entwickelte mit OB Boris Palmer das sogenannte "Tübinger Modell". Das Modellprojekt ermöglichte der Stadt durch Testen, Cafés, Restaurants und Läden zu öffnen. Das Modell erregte international Aufmerksamkeit.

"Rollende Arztpraxis" für Geflüchtete und Obdachlose

Alles fing an mit einer Idee: Im Jahr 2015 startete Lisa Federle die "rollende Arztpraxis". Ihr Ziel war es, Geflüchtete in Notunterkünften sowie obdachlose Menschen medizinisch zu versorgen. Später diente die rollende Praxis auch der Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine.

Größte Anerkennung: Bundesverdienstkreuz

Ihr Engagement und ihre Arbeit blieben nicht unbemerkt: Ende September 2020 wurde sie für ihren Einsatz und für die "rollende Praxis" mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Die Auszeichnung bekam sie höchstpersönlich vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verliehen.

Altersfreigabe: ab 0 (verfügbar von 0 Uhr bis 24 Uhr)

Bodenständig mit Promifaktor

Federle ist auch bereits über die Grenzen von Tübingen bekannt – damit hat sich auch ihr Freundeskreis erweitert: Jan Josef Liefers, Michael Antwerpes und Anna Loos gehören zu ihren Freunden.

Neues Buch der Besteller-Autorin

Anfang Oktober erscheint ihr neues Buch:"Vom Glück des Zuhörens: Wie uns gute Beziehungen stark machen". Damit geht sie auch auf Lesetour. Am 5.Oktober stellt sie ihr Buch in Tübingen vor - begleitet von einer musikalischen Lesung mit Dieter Thomas Kuhn, Philipp Feldtkeller und Anna Loos. Allerdings ist die Lesung schon ausverkauft. Aber für weitere Städte wie zum Beispiel Reutlingen, Villingen-Schwenningen, Balingen und Albstadt gibt es noch Tickets.