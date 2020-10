Am 1. Oktober erhält die Tübinger Ärztin Lisa Federle das Bundesverdienstkreuz. Begründung: Bei Ausbruch der Corona-Pandemie habe die Ärztin innerhalb kürzester Zeit die Fieberambulanz in Tübingen eingerichtet und handle damit vorausschauend, um anderen zu helfen. Lisa Federle habe eine rollende Arztpraxis für Geflüchtete entwickelt und bilde damit – so die Ladatio - den Kitt in unserer Gesellschaft und das nicht nur in Krisenzeiten. mehr...