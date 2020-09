per Mail teilen

Die Tübinger Notärztin Lisa Federle erhält das Bundesverdienstkreuz. Das teilte das Bundespräsidialamt mit. Bei Ausbruch der Corona-Pandemie habe die Ärztin in kürzester Zeit eine Fieberambulanz eingerichtet, heißt es in der Begründung. Sie habe schon vor vielen Jahren einen eigenen Pandemieplan erstellt und immer vorausschauend gehandelt. Unter anderem bekommen auch der Ex-Fußball-Profi Thomas Hitzlsperger den Verdienstorden sowie der Virologe Christian Drosten. Die Ehrung findet am 1. Oktober statt.