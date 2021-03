per Mail teilen

Menschen in Pflegeberufen endlich besser zu bezahlen – das ist schon lange ein drängendes Thema. Trotzdem ist ein geplanter Flächentarifvertrag mit höheren Löhnen in der Altenpflege gestern (Donnerstag, 25.2.) gescheitert: Die Caritas hat ihn abgelehnt, weil sie fürchtet, dass ihr eigenes, unabhängiges Tarifsystem darunter leiden könnte. Jürgen Lippik, der Sprecher der Mitarbeitervertreter der Caritas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist deshalb völlig irritiert:

OT Lippik 0:29