Linn Kazmeier gewinnt bei Paralympics zweite Silbermedaille

Die 15-jährige Linn Kazmaier von der Skizunft Römerstein (Kreis Reutlingen) hat am Montagmorgen bei den Paralympischen Winterspielen in Peking auch im Skilanglauf eine Silbermedaille gewonnen. Ihre Teamkollegin Leonie Walter aus St. Peter (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ließ sie einen Platz hinter sich. Mit ihrem Guide Florian Baumann musste sich Kazmeier im 15-Kilometer-Rennen der Sehbehinderten nur der Ukrainerin Oxana Schischkowa geschlagen geben. Kazmaier hatte bereits am Samstag als jüngste Deutsche eine Silbermedaille bei Winterspielen gewonnen.