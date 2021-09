Fahrradhändler in Tübingen und Reutlingen klagen über Lieferengpässe

Wer ein neues Fahrrad kaufen möchte, muss Geduld haben. Die Händler in der Region Neckar-Alb und Nordschwarzwald bekommen derzeit keine Bauteile geliefert.

Egal ob klassisches Fahrrad, E-Bike, Lastenrad oder Laufrad - die Lager seien fast leer, so die Fahrradhändler in Nagold, Reutlingen und Tübingen. Weil die Händler in Asien zurzeit wegen der Corona-Pandemie keine Komponenten wie Rahmen, Gabeln, Bremsen oder Dichtungsringe liefern, könnten die Fahrradfirmen keine Räder zusammenbauen, so ein Mitarbeiter von Fahrrad Sauer in Reutlingen.

Lieferung monatelang später

Die boomende Fahrrad-Branche in Deutschland wird auch auf absehbare Zeit durch Lieferengpässe ausgebremst. Darauf hat der Geschäftsleiter von Bosch eBike Systems, Claus Fleischer, anlässlich der Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen hingewiesen. Knapp seien auch die elektronischen Bauteile, auf die Bosch angewiesen ist. Das liege aber nicht nur an den Engpässen bei den Lieferanten, sondern auch am gestiegenen Bedarf, so Fleischer. Bosch produziert selbst keine Fahrräder.

Kunden werden mit Reparaturen vertröstet

Beim Rad-Zentrum Nagold stehen statt der üblichen 400 Räder lediglich 24 im Laden. Manche Kunden warteten seit April auf ihr Rad, so die Händler. Im Fahrradladen "Rad und Tat" in Tübingen können wegen der Lieferschwierigkeiten viele Reparaturen derzeit nicht angeboten werden.