per Mail teilen

In Balingen im Zollernalbkreis haben gestern 450 Menschen an einem "Lichtspaziergang" gegen die Maskenpflicht teilgenommen. Bei einer Gegendemonstration zogen etwa 50 Personen durch die Balinger Innenstadt. Laut Polizei gab es einige Verstöße gegen die Maskentragepflicht. Eine Person wurde des Platzes verwiesen. Auch in anderen Städten gab es "Lichtspaziergänge".