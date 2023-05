Rennen für Bergläufer auf der Schwäbischen Alb

Rund 400 Läufer sind am Samstag beim Lichtenstein Trail im Kreis Reutlingen an den Start gegangen. Es ging bei sonnigem Wetter über Stock und Stein an Schloss Lichtenstein vorbei.

Erster im Ziel war Sascha Chwalek von der LAV Tübingen über 22 Kilometer und 900 Höhenmeter. Er brauchte 1:39. Bei den Frauen gewann Katrin Köngeter von der LAV Tübingen mit einer Zeit von 1:56. Der zweite Lauf, der Schlössle-Trail, ging über 11 Kilometer und 500 Höhenmeter. Insgesamt gingen am Samstag gegen 10 Uhr rund 400 Läufer, ausgestattet mit Laufrucksäcken und teilweise mit Trail-Stöcken, bei bestem Wetter an der Lichtensteinhalle an den Start. Lichtenstein Trail 2023 SWR Sarah Beschorner Getränkebecher mussten die Läufer mitbringen Der Lichtenstein Trail gilt als landschaftlich reizvoller Lauf. Er hat aber ein paar heftige, kräftezehrende Anstiege, so die Veranstalter. Es gab Verpflegungsstellen, Becher für Getränke mussten die Läufer selber mitbringen. Den Lauf organisiert ein kleiner Verein, der sich mit dem Forst, mit der Gemeinde Lichtenstein, dem Bauhof und der Schlossverwaltung absprechen muss.