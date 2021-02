Vor der Wahl am 14. März kommt der Landtag in Stuttgart zu keinem Sitzungstag mehr zusammen. Für die CDU-Abgeordneten Karl-Wilhelm Röhm und Norbert Beck war der Donnerstag ein besonderer Tag, weil sie aufhören. Beck vertrat fast 14 Jahre lang den Wahlkreis Freudenstadt. Der frühere Baiersbronner Bürgermeister stand dem Nationalpark Schwarzwald zunächst kritisch gegenüber. Er setzte sich besonders für den ländlichen Raum ein. Das war auch eine Herzensangelegenheit von Röhm, der 20 Jahre lang für den sogenannten Bananenwahlkreis Hechingen-Münsingen im Landtag saß. Der 69-Jährige brachte das Biosphärengebiet Schwäbische Alb nach anfänglicher Skepsis mit an den Start. Als bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion konnte Röhm seine Erfahrung als Schulrektor in Münsingen einbringen.