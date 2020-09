per Mail teilen

Wer auf der B27 zwischen Balingen und Rottweil fährt, kennst sie: die Material-Seilbahn des Zementherstellers Holcim, die dort über die Straße führt. Jetzt wird eine modernere Bahn gebaut.

Die Bahn transportierte fast 50 Jahre lang abgebauten Kalkstein vom Plettenberg ins Zementwerk Holcim in Dotternhausen. Jetzt wird sie ausgemustert, weil sie laut Holcim nicht mehr den aktuellen Standards entspreche. Der Leiter des Seilbahnprojekts, Gerald Massini, beobachtete den Dienstschluss der alten Bahn mit Wehmut. "Wenn man so eine alte Bahn hat, dann ist die einem ans Herz gewachsen und das ist natürlich schon ein Ärawandel", sagte er dem SWR.

Die neue Bahn lässt sich Holcim rund zwölf Millionen Euro kosten. Sie wird auf derselben Trasse gebaut. Im ansteigenden Waldstück werden noch ein paar zusätzliche Stützen montiert. Insgesamt 134 Loren hängen dann künftig an einem Seil und die können mehr Material transportieren: 450 statt wie bisher 300 Tonnen in der Stunde. Für Oktober ist der erste Testlauf geplant, ab November soll die neue und leisere Transportbahn in Betrieb gehen.

Anwohner wollen geschützte Privatsphäre

Neu ist auch, dass in manchen Gondeln Firmenmitarbeiter mitfahren können. Das erspart laut Holcim unter anderem Autofahrten auf den Berg und damit auch Verkehr im Ort. Einigen Anwohnern in Dotternhausen gefällt es jedoch nicht, dass bald Mitarbeiter des Zementwerks über ihren Gärten schweben sollen. Firmensprecherin Sabine Schädle hat Verständnis. Die Privatsphäre werde aber geschützt, weil auf dem Streckenstück entlang der Häuser die Vorhänge der Personengondeln geschlossen werden sollen.