Ära in Albstadt geht zu Ende: Leiter der Landessportschule hört auf

Der Chef der Kaderschmiede des Sports in Albstadt-Tailfingen (Zollernalbkreis) gibt sein Amt ab. Ulrich Bock geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger setzt neue Schwerpunkte.

30 Jahre lang hat Ulrich Bock die Landessportschule Albstadt geleitet, sich dort für die Ausbildung von Trainern und jungen Sporttalenten aus ganz Württemberg eingesetzt. Die Schule bildet Übungsleiter und Trainer für Schwimmen, Handball, Volleyball, Basketball und viele andere Sportarten aus.

Landessportschule: Kaderschmiede im Land

Die Landessportschule fördert begabte Kinder- und Jugendliche der Vereine in ganz Württemberg. Für Kaderlehrgänge ist sie eine der ersten Adressen. 30.000 Übernachtungen im Jahr zählt man in der Landessportschule. Alles mit ein Verdienst von Ulrich Bock. Auch wenn er nicht gerne über sich und seine persönlichen Erfolge spricht. Vielmehr geht es ihm ums "wir", das Team der Landessportschule. Mit diesem Team habe er vieles erreicht, worauf man stolz sein könne, sagt er im Gespräch mit dem SWR.

Steckenpferd: Radsport

Vor allem im Bereich Radsport hat Ulrich Bock sich verdient gemacht. Die Schule in Albstadt ist unter anderem Landesleistungszentrum und Bundesstützpunkt für Kunstradfahrer. Bock war selbst Leistungssportler. Auch in verschiedenen Gremien ist er aktiv, unter anderem ist er Vorstandsmitglied beim Württembergischen Radsportverband. Auch im Ruhestand will der Albstädter sich weiter ehrenamtlich für seine Leidenschaft, den Sport, engagieren.

Nachfolger hat schon begonnen

Bocks Nachfolger als Leiter der Landessportschule ist Markus Senft. Seit Juli ist er bereits im Amt, arbeitet derzeit noch mit seinem Vorgänger gemeinsam. Senft kennt sich aus in der Sportverwaltung: Er war bisher stellvertretender Geschäftsführer von Tischtennis Baden-Württemberg. Sein Lieblingssport Tischtennis ist bereits längere Zeit auch in Albstadt-Tailfingen zu Hause. Dang Qiu, der in München gerade Europameister geworden ist, hat dort schon trainiert. Ein wichtiges Thema für die Zukunft der Landessportschule Albstadt ist für Senft die Nachhaltigkeit. Wirtschaftlich aber auch inhaltlich. Die Landessportschule habe einen guten Ruf in der Region. Den wolle er weiterhin positiv gestalten.