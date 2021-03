Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass in der Fußball-Bundesliga zum letzten Mal vor großem Publikum gekickt wurde. Auch andere Sportarten bekommen die Pandemie schwer zu spüren. Laut einer Untersuchung der Uniklinik Tübingen sind vor allem Sportler in der Halle und mit engem Körperkontakt betroffen. Fitness hin oder her.