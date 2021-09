Phantombild von Frauenleiche veröffentlicht

Die Frauenleiche, die vor zehn Tagen in der Nähe eines Parkplatzes an der B28 zwischen Freudenstadt und Kniebis gefunden wurde, gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Jetzt soll ein Phantombild der Frau die Ermittlungen voranbringen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich bei der Toten um eine Frau von mindestens 20 Jahren. Sie soll zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß gewesen sein. Sie hatte braunes, mittellanges Haar. Auffällig ist ein großes Tattoo auf dem Rücken, das eine Hibiskusblüte zeigt. Der Leichnam war teilweise verbrannt, so die Polizei in einer Mitteilung. Spuren des Feuers konnten im Waldboden nachgewiesen werden. Ob der Täter damit Spuren verwischen wollte, ist noch unklar. Bisher seien viele Hinweise eingegangen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Eine vielversprechende Spur sei aber bisher nicht dabei gewesen. Die Sonderkommission werte alle aus.