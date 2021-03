Die Tübinger Forscherin Katerina Harvati hat am Montag den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis erhalten. Die Paläoanthropologin erforscht vor allem den Neandertaler und den frühen Homo Sapiens.

Auf ihrem Gebiet gilt Harvati schon lange als eine der Top-Forscherinnen weltweit. Sie hat neue Methoden entwickelt, um Fossilien ihre Geheimnisse zu entlocken: Vor zwei Jahren untersuchte sie mehr als 200.000 Jahre alte menschliche Schädel aus Griechenland und fand heraus, dass unsere Vorfahren viel früher in Europa ankamen als man bis dahin gedacht hatte.

Neue Erkenntnisse zu Neandertaler

Außerdem hat die Tübingerin dem Neandertaler ein neues Image gegeben: Die waren laut Harvati keine grobschlächtigen Kraftprotze, die alles mit der ganzen Hand anpackten. Die Neandertaler seien auch zu feinfühligen Arbeiten in der Lage gewesen. Die Erkenntnisse gewann Harvati, indem sie Feldforschung mit modernsten computergestützten, bildgebenden Techniken der 3D-Morphologie kombinierte.

Harvati: "Doch noch nicht alles entdeckt"

Mit ihren Forschungsergebnissen widerlegte Harvati auch die Ansicht einiger Experten. Bei der Preisverleihung sagte sie, vor einigen Jahrzehnten habe man geglaubt, dass man in der Paläoanthropologie bereits alles entdeckt habe, was es zu entdecken gibt und dass man bereits alles über die menschliche Evolution wisse, was es zu wissen gibt. Es habe sich herausgestellt, dass das komplett falsch ist, so Harvati.

In den letzten 20 Jahren wurden fast jedes Jahr erstaunliche neue Entdeckungen gemacht. Es wurden neue Fossilien und ganz neue Spezies gefunden, die uns oft überrascht haben und dazu geführt haben, dass wir die menschliche Evolution in einem neuen Licht sehen. Katerina Harvati, Tübinger Forscherin

Leibniz-Preis mit 2,5 Millionen Euro dotiert

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat insgesamt zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgezeichnet. Die Leibniz-Preise sind mit je 2,5 Millionen Euro für kommende Forschungsarbeiten dotiert. Sie sind die höchst dotierten Preise in Deutschland. Die Verleihung fand wegen Corona virtuell statt.