Frontalzusammenstoß mit lebensgefährlich Verletztem

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Samstagvormittag in Baiersbronn-Mitteltal im Kreis Freudenstadt zwei Personen schwer verletzt worden. Laut Polizei kam ein 37-Jähriger aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn und stieß mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Unfallverursacher besteht Lebensgefahr, die 59-jährige in dem anderen Auto wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein erster Alkoholtest bei dem 37-Jährigen ergab ca. 2,5 Promille.